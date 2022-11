Pos | il governo prende tempo sulla soglia di esenzione a 60 euro | «Ne stiamo parlando con l' Ue»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Pos, Palazzo Chigi in una nota precisa che sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento, sono in corso...

... proprio per andare incontro alle richieste della Commissione: sanzionare, cioè, anche il rifiuto a concedere ilin caso di modeste transazioni. Ora ilpare imboccare un direzione opposta:...Era stato ilDraghi a prevedere sanzioni per i commercianti privi di, nell'ottica di combattere l'evasione fiscale. La norma, in vigore dallo scorso 30 giugno, prevedeva una multa di 30 ...Pos, Palazzo Chigi in una nota precisa che sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di pagamento, sono in ...Con una mossa contraria a tutto il lavoro fatto finora per garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei pagamenti, e favorire dunque la lotta all'evasione fiscale, il Governo propone di elim ...