Pos | il governo alza a 60 euro la soglia per rifiutare pagamenti

, obbligo solo dai 60 euro Era stato ilDraghi a prevedere sanzioni per i commercianti privi di, nell'ottica di combattere l'evasione fiscale. La norma, in vigore dallo scorso 30 ...Nella nuova bozza della Legge di Bilancio varata dalMeloni c'è, come previsto, anche una novità per i pagamenti con il. L'Esecutivo di Centrodestra infatti ha aumentato da 30 a 60 Euro il limite per cui i commercianti sono esentati da ...L’obbligo di accettare i pagamenti con il pos era scattato lo scorso 30 giugno, esattamente otto anni dopo quello di dotarsi dello stesso apparecchio elettrico, introdotto dal decreto Crescita firmato ...Il Governo porta a 60 euro il tetto oltre il quale sarà obbligatorio per le attività commerciali accettare il pagamento elettronico ...