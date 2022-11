Portogallo - Uruguay | le probabili formazioni e dove vederla

Stessa lingua del Brasile, ilse la vede invece col l'in una riedizione dell'ottavo di finale dei Mondiali di quattro anni fa: all'epoca doppietta di Cavani per la gioia Celeste ...Gli asiatici hanno pareggiato all'esordio con l'mentre gli africani si sono arresi aldi CR7. Il Ct Paulo Bento non sembra intenzionato a fare cambi importanti rispetto alla prima ...Big match nel secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: i lusitani di Cristiano Ronaldo, che al debutto hanno battuto 3-2 il Ghana, sfidano la Celeste, fermata sullo 0-0 dalla Core ...Il gruppo E regala al Mondiale il meglio e il peggio in campo in una sola giornata. La nazionale di Luis Enrique è pura tecnica in velocità, divertente, positiva, coraggiosa nell'età media del suo und ...