Portogallo - Uruguay 0 - 0 diretta | subito Ronaldo show

(Di lunedì 28 novembre 2022) LUSAIL (QATAR) - Ildi Cristianodopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al ...

L'episodio chiave del match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la seconda giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà l'iraniano Alireza Faghani. L'EPISODIO ...LUSAIL (QATAR) - Ildi Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e ... Dovrà superare l'di Suarez, Nunez e Cavani , tre frecce letali nell'...Questa sera alle 20:00 la gara del Gruppo H La giornata “mondiale” di oggi si conclude con la sfida tra Portogallo e Uruguay, valevole per la seconda giornata del gruppo H. La Celeste, dopo il pareggi ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Portogallo - Uruguay, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022 per quanto riguarda il Gruppo H. Eccole di seguito: ...