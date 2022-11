Polli massacrati e venduti al discount | anche l’Italia è coinvolta

LuccaInDiretta

... dove ogni anno sono buttati senza essere consumati oltre 14 miliardi di animali (soprattutto)...in un solo giorno, e non certo per sfamare i 53mila abitanti faroesi. Anche in questo ...... dove ogni anno sono buttati senza essere consumati oltre 14 miliardi di animali (soprattutto)...in un solo giorno, e non certo per sfamare i 53mila abitanti faroesi. Anche in questo ... Allevamenti intensivi e macellazione, Chiara Testi (Lav Lucca): "Stop a questo massacro sistematico" - Luccaindiretta L'attivista Franceschini: "800 milioni di persone soffrono la fame perché un’ampia parte del terreno è destinato al foraggio per gli animali che diventeranno carne" ...