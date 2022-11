Poliziotta di Scotland Yard di giorno | su Onlyfans di notte | i colleghi la scoprono e invocano il suo licenziamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022)di, modella sexy sudi. Dapprima aveva iniziato a pubblicare foto in pose erotiche su Instagram, definendosi “Good girl gone bad”, ovvero “una brava ragazza diventata cattiva”, poi – vedendo aumentare la sua popolarità – ha deciso di monetizzare il tutto aprendo il suo canale“Agente Naughty”. Ad incappare nei suoi scatti hot, però, è stato anche un collega, che ha subito sparso la voce portando al suo. Sì, perché lei, Sam Helena (nome d’arte Inked Barbie) era nientemeno che un’agente della polizia die questa sua “vocazione” per il mondo del porno mal si conciliava con quell’incarico pubblico. A scatenare il putiferio è stato in particolare un video hot da lei girato e pubblicato ...