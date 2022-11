Pnrr | Meloni | risorse a rischio se non si affronta caro - materiali

(Di lunedì 28 novembre 2022) Stiamo facendo una ricognizione opera per opera, gara per gara dei progetti che dovranno essere realizzati con i soldi del Pnnr e non solo", "le imprese devono sapere cosa verrà fatto per farsi ...

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo in videocollegamento all'... e farlo insieme a chi fa impresa e chi produce, è un segnale importante" "a rischio se non si ......perché in assenza di una capacità di affrontare seriamente questo tema purtroppo i soldi delrischiano di non arrivare a terra". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in ...Fermo restando tutta la materia del caro materiali che stiamo affrontando perché in assenza di una capacità di affrontare seriamente questo tema purtroppo i soldi del Pnrr rischiano di ... Giorgia ...La presidente della Bce in Parlamento europeo: "Negli ultimi anni conseguiti progressi in riforme e in produttività, e auspico che tutto questo resti a lungo" ...