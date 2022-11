Il Sole 24 ORE

La School of Management del Politecnico di Milano insieme ad Unioncamere e Innexta hannonel corso di Alt - Finance Day il "Quinto quaderno di ricerca sulla finanza alternativa per lein Italia". A presentare i lavori nella splendida cornice di Palazzo Giureconsulti è stato ...Christian Camarda, CEO & Founder haMidori unainnovativa fondata nel 2011 con competenze in ICT, machine learning e data analytics, specializzata in soluzioni tecnologiche all'... PMI, presentato V quaderno di ricerca sulla finanza alternativa - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tra le altre novità inserite nell'ultima bozza della legge di bilancio anche l'esenzione dell'Imu per gli immobili occupati e un'accelerazione per le opere infrastrutturali ...