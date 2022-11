ilGiornale.it

'Che il sottopasso di via Penne ad ogni cospicuasia causa di criticità, disagi e problemi, ... Di fatto, - concludono - piuttosto che pensare ad inutili quanto inconcludenticonsiliari, ...... intervenire con urgenza per evitare che diventino un pericolo in caso di', a cura di ... Infine si passerà alle: 'Chiusura prolungata del ponte di Grattacoppa concedere contributi alle ... Pioggia di mozioni dall'opposizione: Pd e M5s divisi anche su questo FIRENZE: Consiglio regionale unanime a sostegno della mobilitazione per il no alla produzione di cibo in provetta. Pioggia di firme per la petizione ...“Il centrodestra – continua - dimentica di aver preso l’impegno di tutelare i cittadini ma nessuno interviene realmente sui problemi del caro bollette, che in ...