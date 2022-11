Pichetto Fratin | In galera il sindaco e chi ha permesso di costruire a Ischia

Leggi su agi

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - Le ricerche non si sono mai fermate e ora i cinque dispersi che ancora mancano all'appello vengono cercati anche in mare. Nelle strade invase dal fango si scava per rimuovere i detriti, liberare le case, in una corsa contro il tempo, perché il fango rdi consolidarsi. Gli sfollati sono 230 e hanno trascorso un'altra notte in sistemazioni provvisorie, in alberghi dell'isola o presso amici e parenti. Ma tra loro c'è il timore di non riavere più una casa. C'è chi ha perso tutto e chiede che vengano accertate cause e responsabilità del disastro. La procura di Napoli ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, ma si procederà valutando non solo l'evento naturale ma anche gli interventi dell'uomo. I tecnici dovranno perimetrare la zona rossa, e il numero delle famiglie sgomberate potrebbe salire, mentre continuano i rilievi e le indagini dei carabinieri ...