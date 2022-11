Picchiato a morte nel Pavese | fermate tre persone

... soccorso in fin vita la mattina di martedì 22 novembre in via Beldiporto a Mortara (Pavia) e... Il tunisimo è statoselvaggiamente durante la notte dai tre marocchini, prima in un'...Bbc: 'Nostro cronistae arrestato' A differenza che nell'89 non si tratta di una ... Al grido di 'dammi libertà o' migliaia di cortei protestano veementemente contro le forze locali, che ...Tre persone, tutte di nazionalità marocchina, sono state sottoposte a fermo dai carabinieri della compagnia di Vigevano (Pavia), con l'accusa di essere i responsabili del pestaggio di di Anis Asnawi, ...La rabbia dei manifestanti in Cina contro il regime di Xi e le restrizioni anti-Covid. A Shangai arrestato e picchiato giornalista della Bbc ...