L'Eco di Bergamo

... quindi, alla richiesta di un risarcimento, sarebbe stata aggredita ea morte da più ... In base ai primi rilievi l'uomo sarebbe stato colpito a mani nudela rissa. Sul corpo non sono ...Quella donna di 85 anniin modo inaudito per strapparle la pensione non ha nessuno che si ... La signora è stata invece adottata dai poliziotti, che di tanto in tanto vanno a trovarla... «Picchiata durante la lite, poi l'accoltellamento»: la ricostruzione dell'omicidio di Morengo Lunedì mattina l'interrogatorio di convalida davanti al gip. La donna durante la lite di venerdì sera è stata colpita con uno schiaffo e già in passato aveva subito maltrattamenti ...All'inizio fu la droga, poi arrivarono le armi e le violenze, su donne che per paura decisero di non sporgere denuncia, come un'italiana sequestrata, picchiata e rapinata. Con l'entrata ...