“Pervertito” | Luca Onestini rimprovera Charlie Gnocchi dopo le orrende battute su Oriana al GF Vip

(Di lunedì 28 novembre 2022)non è esattamente il concorrente preferito dagli estimatori del Grande Fratello Vip. Per una serie di vicissitudini, più o meno volontarie, l’inviato di Striscia ha “regalato” il peggio della sua persona anche di recente commentandoMarzoli (e ricevendo il rimprovero da parte di). “”,Proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

",Onestini rimprovera Charlie Gnocchi Proprio ieri, Charlie Gnocchi , Antonino Spinalbese ,Onestini e George Ciupilan hanno tirato in ballo questo spiacevole episodio con ...Sei un. Dopo una certa età secondo me tutti".gli ha fatto eco: "Questo è pazzo" . Gnocchi ha domandato quindi stupito: "Ma dai, vi do l'idea di essere un" La risposta è ...Le frasi di Gnocchi su Oriana hanno aperto un dibattito al Grande Fratello Vip. Le critiche di Onestini e Spinalbese.Le frasi su Oriana hanno aperto un dibattito privato con il diretto interessato, che secondo i social non si rende conto della gravità ...