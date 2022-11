Perché Onana è stato cacciato dal Camerun | il motivo della rottura

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilsi gioca le possibilità di qualificazione al Mondiale in Qatar, nelle ultime ore è però scoppiato il caso. Il portiere dell’Inter èescluso dalla partita contro la Serbia, ufficialmente per motivi disciplinari. Il Mondiale dell’estremo difensore è finito e nelle prossime partite non indosserà la maglia del. Secondo le ultime notizie l’interista ha già lasciato il ritirosquadra e sta per abbandonare pure il Qatar. La decisione è stata presa dallo staff tecnico e condivisa anche dalla Federazione. Iltensione? Uno scontro tra il portiere e l’allenatore in nazionale, nato però da diverso tempo. Foto di Gavin Barker / AnsaLa lite-Song Tutto è nato dalla sconfitta delcontro ...

Per questo motivo agli africani serve una vittoria per tenere vive le speranze anchenell'ultimo turno affronteranno i verdeoro. Amore per il Camerun, in una recente intervista ...Mondiali Qatar 2022, la clamorosa decisione del Camerun:Andréè fuori rosa Il portiere dell'Inter si siederà in tribuna L'articoloil Camerun lo ha messo fuori rosa: sarà in tribuna con la Serbia proviene da True ...