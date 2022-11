Pensioni | ecco cosa prevede la Manovra | da quota 103 al bonus-rinvio del 10%

(Di lunedì 28 novembre 2022) La platea potenziale del canale di uscita con 62 anni e 41 di contributi è di 41.100 lavoratori, mentre per altri 6.500 è ipotizzato il posticipo del pensionamento con la decontribuzione in busta paga e l'assegno congelato. Opzione donna non sarà più utilizzabile da tutte le lavoratrici: ad accedere saranno soltanto caregiver, invalidi civili e «licenziate» con una soglia anagrafica che si abbassa di uno o due anni rispetto al nuovo limite di 60 anni sulla base dei figli. La rivalutazione maggiorata delle minime interessa 14 milioni di trattamenti. La stretta progressiva all'indicizzazione delled'importo più elevato produrrà «risparmi» per 2,1 miliardi il prossimo anno. Proroga di Ape sociale per 20mila lavoratori nell’attuale versione

Le maggioriattese nel 2023 con il restyling di questo canale d'uscita sono 2.900 per una spesa di 20,8 milioni. Rivalutazioni: 2,1 miliardi dalla stretta sugli assegni Il meccanismo di ...Manovra in dirittura d'arrivo Dalle misure contro i rincari energetici alle novità sue fisco. La nuova bozza della manovra è attesa oggi in parlamento. Il testo, suddiviso in 16 capitoli con 156 articoli, sembra ormai arrivato alle battute finali dopo le limature della scorsa ...Pensioni - Opzione donna è prorogata per il 2023, mantenendo l'obbligo di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un'innalzamento ...Pensioni - Opzione donna è prorogata per il 2023, mantenendo l'obbligo di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un'innalzamento ...