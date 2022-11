Pensione opzione donna | riservata a lavoratrici svantaggiate Il numero dei figli riduce il requisito dell' età | ecco come

(Di lunedì 28 novembre 2022) Pensioni -è prorogata per il 2023, mantenendo l'obbligo di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un'innalzamento'età...

Autonomia,donna e pensioni. Tutte le novità Le condizioni per accedere aDonnaIna 60 anni grazie al reddito di cittadinanza C'è un aspetto che adesso va considerato. ... con proroga di Ape sociale edonna, e caro di Quota 103, riguardano lavoratori 'fortunati'. ...Pensioni - Opzione donna è prorogata per il 2023, mantenendo l'obbligo di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, ma con un'innalzamento ...Sarebbe stata la prima volta che l’età della pensione viene collegata alla presenza o meno di figli. Una novità che avrebbe mostrato non pochi problemi di ...