“Parlo con gli alieni | hanno chiamato Elon Musk per chiedergli di intervenire” | le parole dell’ufologo ex ferroviere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Una conferenza sugli Ufo da tutto esaurito. Erano 160 le persone chepartecipato all’incontro organizzato dall’associazione Nuovo cielo nuova terra di Pier Giorgio Caria, a Campogalliano, in provincia di Modena, e diverse centinaia quelle che si sono collegate online in diretta. Tema: i cerchi nel grano. Il sold out registrato da tempo dà oltretutto l’idea della dimensione del fenomeno sociale e dell’interesse che l’exsardo suscita in chi segue le vicende ufologiche nel nostro paese. 70 gli euro per otto ore di conferenza, devoluti, dice Caria stesso, in beneficenza. Come scrive l’inviato de La Stampa, presente a Campogalliano nelle scorse ore, chi segue Caria “non è una setta di fanatici ma una comunità di amici con gli stessi interessi, come un club di tifosi”. Sul quotidiano torinese si segnala che erano presenti varie tipologie ...