Papa Francesco parla delle atrocità russe e Mosca lo attacca | ' Perversione della verità'

D'altronde la Sinistra continua a ripetere che oggi il suo più grande punto di riferimento è l'attuale. Ma se è così dovrebbero prendere sul serio ciò cheinsegna, anche su questi temi ...Quando parlo dell' Ucrain a, parlo della crudeltà perché ho molte informazioni sulla crudeltà delle truppe che entrano", ha detto. "In genere, i più crudeli sono forse quelli che ...La ormai felice coppia composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi non è più nel nostro Paese. Lui fugge dalla causa di divorzio dalla ormai ex moglie Ilary Blasi e con lui c’è la sua amata. Il duo ...Il Vaticano è disposto a svolgere un ruolo di mediazione nel conflitto russo-ucraino, che potrebbe essere valutato positivamente anche dalla Russia. Papa Francesco ne parla in una intervista ad Americ ...