Pallacanestro Femminile | l’Italia qualificata agli Europei del 2023

(Di lunedì 28 novembre 2022) Missione compiuta. Al PalaBarbuto di Napolibatte la Slovacchia 81-60 e conquista la qualificazione all’Europeo diin programma in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno. Avvio non straordinario delle azzurre, che ci mettono più di qualche minuto a carburare. Poi però salgono in cattedra Laura Spreafico e Martina Bestagno, le cui giocate permettono alla Nazionale di chiudere avanti 19-9 il primo quarto. Martina Fassina e Nicole Romeo alzano il livello nel secondo periodo, le slovacche provano ad arginarle ma negli spogliatoi si va sul 42-24 Italia. Al rientro in campo il tentativo di rimonta avversario viene stoppato sul nascere da Jasmine Keys e la solita Cecilia Zandalasini, protagoniste del terzo quarto che finisce 66-42. L’ultimo quarto è una formalità, il ritmo si abbassa e la ...

CAMPIONATO UNDER 13 " Girone A 1giornata di andata Domenica 27.11.2022" a Vercelli " Palestrone Comunale G. Piacco - ore 11,00Vercelli " Novara Basket ( parziali: 10 - 8; 23 - 18; 30 - 24) Tabellino PFV: Alilou; Balzaretti 4; Lahmidi 4; Stile 20; Triberti 2; Bari S.; Ferraris 4; Lombardi; Oppezzo;