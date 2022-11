Pagelle Camerun-Serbia 3-3 | voti Mondiali 2022 | Milinkovic-Savic illumina | Milenkovic distrugge Aboubakar spacca la partita

(Di lunedì 28 novembre 2022)3-3Epassy, 5,5: soffia sul tiro a giro di Mitrovic che termina sul palo, bravo e tempestivo in un paio di uscite sui pericolosi cross di Zivkovic. Incolpevole sul pareggio serbo, legge male invece la conclusione di. Collins, 5,5: sul finire del primo tempo concede spazio agli attaccanti avversari. Nella ripresa alza il suo baricentro riuscendo ad incidere in fase propositiva. Castelletto, 7: si fa trovare nel posto giusto al momento giusto nell’occasione del vantaggio. Rimedia spesso agli svarioni di un irriconoscibile N’Koulou. Nel finale è attento a chiudere gli ultimi disperati tentativi serbi. N’Koulou, 5: probabilmente il peggiore dei suoi. Goffo ed impacciato in un paio di situazioni che portano a palle gol nitide per la ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il secondo turno del girone G ai Mondiali: Serbia Le pagelle dei protagonisti del match tra Camerun e Serbia, valido per la il secondo turno del girone H dei mondiali Qatar 2022 TOP: Milinkovic, Pavlovic, Castelletto FLOP: N'Koulou