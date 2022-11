Pagamenti Pos | per scontrini fino a 60 euro il commerciante potrà rifiutare carte

L'obbligo di accettare idigitali con carta e bancomat, senza incorrere in sanzioni, sale da 30 a 60 euro . E' l'... L'avvio delle multe per i commercianti privi diera stato anticipato a ...... per quali operazioni Eccezioni al limite contante Sanzioni per superamento limite contanti Denaro contante: cosa si intende Soglia denaro contante: come cambia: niente obbligofino a ...L’obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat, senza incorrere in sanzioni, sale da 30 a 60 euro . E’ l’ultimo ritocco che spunta ...Inizialmente, il ritocco previsto all'obbligo di ricezione dei pagamenti elettronici era molto più soft. Ma la manovra arriva in parlamento con una quota più aggressiva ...