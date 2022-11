Pagamenti Pos | Palazzo Chigi “Sulle soglie interlocuzioni con l' Ue”

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Si precisa che sul tema delleal di sotto delle quali gli esercizi commerciali non sono tenuti ad accettarecon carte di pagamento, sono in corsocon la Commissione europea dei cui esiti si terrà conto nel prosieguo dell'iter della legge di bilancio”. E' quanto si legge in una nota di. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

