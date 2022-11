Ottava giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 novembre 2022) La Virtus Bologna sembra non conoscere avversari e coglie l’ottavo successo consecutivo su Brindisi(98-68) restando da sola in vetta alla classifica. Tiene sempre il passo Milano che, superando Treviso in trasferta(80-93), si mantiene a -2 dai felsinei. Nelle altre gare dell’, ritrova il sorriso Derthona che stende Napoli per 74-73. Bene anche Pesaro, Varese e Scafati rispettivamente contro Sassari, Verona e Reggio Emilia. Negli anticipi, colpi esterni di Brescia a Trieste(90-91) e di Trento a Venezia (72-73)/2033: ILVENEZIA-TRENTO 72-73(giocata sabato) TRIESTE-BRESCIA 90-91 dopo ...