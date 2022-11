Ossigeno atomico per restaurare opere d’arte | la ricerca green dell’Università di Pisa

(Di lunedì 28 novembre 2022) No, non pensate sia fantascienza. L’, quello che si trova nello strato più alto dell’atmosfera, sembrerebbe essere la soluzioneideale per la pulizia e il restauro delle, al posto di solventi dalla più o meno concentrata composizione chimica. E a raccontare questo curioso progetto sono itoridi, unico partner italiano del nuovo progetto europeo Moxy che punta ad utilizzare l’in modi alternativi., le possibili applicazioni L’in natura si trova tra gli 80 e i 300 km da terra con una concentrazione massima tra gli 85 e i 125 km. ...

Dagli strati piu' alti dell'atmosfera arriva un nuovo approccio rivoluzionario per la pulizia e il restauro delle opere d'arte. Si tratta dell'che in natura si trova tra gli 80 e i 300 km da terra con una concentrazione massima tra gli 85 e i 125 km. Produrre l'con macchinari di facile utilizzo e validarne i ...MOXY , un nuovo progetto europeo appena partito e che ha come unico partner italiano l' Università di Pisa , si pone l'obiettivo di riuscire a produrre l'con macchinari di facile utilizzo e validarne i protocolli d'uso per la conservazione dei beni culturali. 'I metodi di pulizia delle opere d'arte attualmente disponibili - spiega la ... Ossigeno atomico, un modo innovativo per pulire le opere d'arte L'Università di Pisa nel progetto europeo MOXY: pulire e restaurare le opere d'arte utilizzando l'ossigeno atomico ...Dagli strati più alti dell'atmosfera arriva un nuovo approccio rivoluzionario per la pulizia e il restauro delle opere d'arte. (ANSA) ...