Oroscopo settimana | Sagittario profondo

Cosmopolitan

del giornodi Paolo Fox 28 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo ... Sul lavoro c'è un bel po' di stanchezza accumulata ma dalla prossimaandrà meglio. Cancro - ...Trascorso il weekend è arrivato il momento di volgere lo sguardo ad una nuova. Sono molte le sorprese che i segni dello zodiaco ci riserveranno in questi giorni che ci ...in questo... Oroscopo della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 La settimana inizia con qualche scossa di cui avreste fatto volentieri a meno. Siete in fase rilassata e oziosa, o almeno avete molto bisogno di armonie e ritmi placidi. C’è invece qualcosa di ...Non sarà una settimana semplice, tuttavia riuscirete a trovare delle buone soluzioni. Intelligenti e prudenti, non siete disposti ad arrendervi alla prima difficoltà.Amore e Amicizia: Avete un sesto s ...