Oroscopo Paolo Fox Martedì 29 Novembre 2022 | Vergine annoiato

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’diFox per oggi,29Ariete In amore meglio fare chiarezza e dire quello che pensate. Per quanto riguarda il lavoro, i miglioramenti ci sono, ma attenzione alle spese per la casa: sono, forse, un po’ troppe. Toro In amore non tutto va come vorreste in queste ore di fine: sarà perché state affrontando ogni situazione da soli? Per quanto riguarda il lavoro, ci sono un po’ di tensioni, ma da mercoledì tutto cambierà in meglio. Gemelli Venere è opposta, ma le situazioni, per chi vuole dei rapporti occasionali, non mancheranno di certo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di fare più attenzione e di capire chi avete di fronte! Cancro In amore c’è un po’ di incertezza in queste ore e questo vi rende agitati, nervosi. Per quanto riguarda il ...