Oro Incenso Mirra | presepi e spettacoli in Monferrato

Agenzia ANSA

E' realizzata in collaborazione con il Progetto Culturale della Diocesi di Asti, il Museo Diocesano San Giovanni, 'Mirra' presepi nel Monferrato, 'Terre di Presepi' e la rivista Astigiani.La figura di Maria sarà evocata dagli attori del Nuovo Teatro Sanità per "e Mirra", in una messa in scena che coinvolgerà madri e figli del quartiere, e tornerà protagonista in "e fu ... Presepi, Oro Incenso e Mirra torna nell'Astigiano Dieci paesi, migliaia di rappresentazioni della Natività e quattro diversi tour per assaporare a pieno la magia del Natale nell’Astigiano ...Nei “Paesi dei Presepi”, tra le colline dell’Astigiano, tutto pronto in vista del Natale: Oro Incenso Mirra – Presepi nel ...