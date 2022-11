Ornella Vanoni | «Vi racconto tutti gli uomini della mia vita»

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 novembre 2022) La cantante, 88 anni e alle porte un tour nei teatri, si confessa con Panorama: l’amicizia con Lucio Dalla e Renato Zero (che le ha composto una canzone), ma anche quella volta che è stata «rimbalzata» da David Bowie. E poi, le sfumature segrete sui suoi due grandi amori: Gino Paoli («all’inizio lui pensava io fossi lesbica e io lo credevo gay») e Giorgio Strehler («quello che mi ha amato di più, ma poi si è trasformato in stalker»). «cantano e non si sa perché,ballano,scrivono... In questo tempo dovefanno tutto si è perso il sensobellezza. È come se ci fosse una frattura tra quelli che di mestiere, e sottolineo di mestiere, fanno gli artisti e quelli che sono artisti, che hanno qualità per essere definiti tali». Parte forte...