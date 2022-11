Onana | Mondiale finito Torna a casa in anticipo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ore 12 - Il portiere escluso dopo una discussione con il Ct Song sulla tattica della squadra E' giàildi André. Le notizie su una sua esclusione dalla rosa per questioni disciplinari hanno trovato conferma con l'aggiunta che il portiere tornerà in Europa immediatamente. All'origine una forte discussione con il Ct della nazionale camerunense Song su questioni tecniche e tattiche.

Il portiere del Camerun, André, è stato escluso dalla rosa prima della partita contro la Serbia di oggi. Lo scrive Rmc sport. ... all'esordio alcontro il Giappone, scende in campo ...Ildi Andreè già finito . Come riporta The Athletic, l'estremo difensore del Camerun ha lasciato la sede della squadra prima della partita della fase a gironi contro la Serbia dopo un ...Come riporta Sky Sport, dopo questa decisione del Commissario Tecnico, Onana "ha deciso di lasciare il ritiro del Camerun e quindi il Mondiale". Sky conferma che Onana lascerà il Qatar domani o ...Un diverbio acceso, uno scontro “filosofico”, il ruolo di Eto’o: cosa c’è dietro l’uscita dal Mondiale di uno dei protagonisti ...