Onana | mondiale finito | i motivi dell’esclusione

(Di lunedì 28 novembre 2022) Samuel Eto’o, alla guida della federazione camerunense, ha adottato un durissimo provvedimento disciplinare ai danni del suo portiere titolare: Andre. Alla basedell’estremo difensore dai convocati per la spedizione in Qatar 2022, ci sarebbe un “Atteggiamento sbagliato”. Il portiere dell’Inter è stato invitato a lasciare il ritiro per il, che è durato una sola settimana. A sostituire l’estremo difensore sarà il ventinovenne Epassy, attualmente in forza all’Abha Club. Dopo la gara iniziale delpersa contro la Svizzera, tutti si aspettavano la riconferma per Andretra i pali dei Leoni Indomabili nella seconda gara del girone contro la Serbia. Al suo posto è stato schierato dal primo minuto proprio Epassy, conche non è stato ...

... affrontando anche l'argomento relativo al caso Andre, che non ha preso parte alla gara per motivi disciplinari: 'Avremo l'opportunità di capire se continuerà con noi iloppure no. ...Nel Camerun outper motivi disciplinari, nella Serbia 90 in panchina per Vlahovic Comments commentsPirotecnico pari tra Serbia e Camerun. Il portiere escluso dal Mondiale per motivi disciplinari. La Fifa apre un provvedimento contro squadra tedesca. Pareggio in Giappone per la squadra giallorossa ...E' già finito il Mondiale di André Onana: il portiere dell' Inter ha litigato con il commissario tecnico del Camerun Rigobert Song e, come riporta Sky, lascerà il ritiro della Nazionale. La sua parten ...