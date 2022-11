Omicidio Cerciello | il carabiniere Silvio Pellegrini | fotografai Natale Hjorth per documentare

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 novembre 2022), ilaccusato di aver scattato la foto di Christian Gabriel, uno dei due studenti americani condannati per l’del militare dell’Arma, MarioRega e imputato con l’accusa di abuso d’ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio nel processo per la diffusione dell’immagine del giovame statunitense bendato mentre era nella caserma di via in Selci a Roma è stato sentito questo pomeriggio in aula. “Ho scattato quella foto perquello che accadeva – spiega. – Quandoè arrivato in caserma ci sono stati momenti concitati, era difficile da contenere, era insensibile a ogni nostro richiamo, volevamo ...