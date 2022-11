Odermatt | altro successo su Kilde e Mayer Bosca salva l' Italia | 11°

allunga anche in classifica sullo stesso Kilde (80 punti il divario), che può comunque essere soddisfatto della trasferta nordamericana visto che non era mai salito sul podio a Lake Louise. ......simile va fatto anche per l'austriaco Vincent Kriechmayr , anche se quest'ultimo è molto più competitivo in superG. C'è poi un nome che potrebbe far saltare il banco ed è Marco. Lo ...Successo numero 13 e secondo stagionale dopo quello nel gigante di Soelden per lo svizzero Marco Odermatt che in 1'32"53 vince il superG di Lake Louise. Dietro di lui il norvegese Aleksander Kilde, ...Il norvegese precede Hemetsberger e Odermatt. Il miglior italiano è Innerhofer (18°) Aleksander Aamodt Kilde ha conquistato il successo nella discesa libera di Lake Louise, in Canada… Leggi ...