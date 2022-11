Obbligo Pos | limite esenzione da 60 euro nell' ultima bozza di manovra

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ricordiamo che il testo finale della legge di bilancio dovrà essere approvato entro il 31 dicembre , data alla quale seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l 'entrata in vigore dal 1° ...

Come cambia l'diper i pagamenti. L'altra novità che potrebbe trovare spazio nella versione definitiva della Manovra riguarda i pagamenti con il. Per carte di credito e bancomat il ...Adesso invece l'Esecutivo di centrodestra ha portato l'di accettare ildai 60 euro in poi.Dopo avere eliminato l'obbligo di accettare pagamenti elettronici sino ai 30 euro, il Governo sceglie di innalzare la soglia dell'obbligo ai 60 euro. La modifica è contenuta nell’ultima bozza della Le ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...