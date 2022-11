Obbligo Pos | il governo ora frena | «Ne stiamo parlando con la Commissione Ue»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il, in una nota, ha precisato che sono in corso «interlocuzioni» con l’Ue sul tema delle soglie al di sotto delle quali gli esercenti non saranno obbligati ad accettare pagamenti con carte di credito o di debito

Nell'ultima bozza della legge di Bilancio , l'articolo 69 - intitolato Misure in materia di mezzi di pagamento - porta il tetto all'delda 30 a 60 euro . Tuttavia, a poche ore dall'arrivo ..."TOGLIERE L'DI USO DELSAREBBE UNA FIGURACCIA CLAMOROSA" "Impedire l'uso delfino a 60 euro in una città come Roma avrebbe delle conseguenze drammatiche per il turismo e l'utenza. Chi ...Pagamento con POS, l'obbligo per i commercianti si applica a partire da importi superiori a 30 euro. Le novità, di conseguenza, riguardano anche le sanzioni in vigore dal… Leggi ...Sui pagamenti elettronici il governo Meloni dà un colpo di freno, almeno a parole. Ventiquattro ore dopo la diffusione dell’ultima bozza della manovra, nella quale è prevista l’esenzione dell’obbligo ...