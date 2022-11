Nuovi Eroi 4 | Anticipazioni sui protagonisti e sulla puntata di stasera 28 novembre

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 novembre 2022) Da28su Rai 3 parte la quarta stagione di: ecco lesuiinsigniti con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Dal 28tornaalle 20.15 su Rai 3, il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì. Il docu-reality racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Veronica Pivetti è la voce narrante fuori campo Da Ciro Corona, un ragazzo di Scampia che non si è fatto sedurre dalle sirene dei guadagni facili della malavita e che ha creato nel suo ...