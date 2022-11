Nuove opportunità di viaggio per chi vuole scoprire il Mar Rosso Israeliano

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 novembre 2022)diper gli italiani desiderosi diil Mare prolungare l’estate…. nel deserto del Negev: dove l’inverno non esiste. Wizz Air ha annunciato una nuova importante espansione del suo network con la nuovissima rotta dall’Italia per Israele, coinvolgendo per la prima volta in una rotta diretta gli areoporto di Roma Fiumicino e il nuovissimo areporto di Ramon di Eilat. “Un grande impegno da parte del nostro Ministero del Turismo in accordo con la Municipalitià di Eilat per offrire questa straordinariaai turisti italiani. Eilat è la porta più immediata peril deserto, il Mar Morto e per trascorrere una vacanza al caldo sole dell’inverno” ha dichiarato Kalanit ...