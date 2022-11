Non vuole sposare la loro sorella | lo accoltellano - Cronaca - lanazione it

Il Fatto Quotidiano

Solo mezzo "colpo di spugna" sul decreto Rave. Da parte dello stesso governo. Che al Senatosuperare così i 90 emendamenti presentati tra maggioranza e opposizione, tra cui soprattutto i ......Quindi le porte di questo governo saranno sempre aperte a chioffrire proposte, a chi ha ... spiega, anche perchè, incalza, 'può esistere welfare se a montec'è chi genera ricchezza'. ... Mondiali, il Qatar non vuole la fascia arcobaleno: “Messaggio molto divisivo per il mondo… Che la vetrina del Qatar sarebbe stata un'ottima occasione per dimostrare tutto il potenziale dei giocatori della Fiorentina anche nella Coppa del Mondo è un dato di fatto.In casa Juventus si comincia a pensare già al mercato in vista della sessione invernale. Questa settimana Massimiliano Allegri incontrerà Federico Cherubini per pianificare tutti ...