Non si ferma la spirale delle truffe agli anziani | soldi | gioielli e anche botte alle vittime

(Di lunedì 28 novembre 2022) La polizia di Viterbo ha concluso un’indagine che ha consentito di denunciare un pregiudicato ventiduenne. È accusato di aver commesso a Viterbo dueaggravate. Le indagini hanno permesso di accertare che il giovane aveva raggirato – con la tecnica del “finto nipote in difficoltà economiche” – due signore in età avanzata. Il “bottino”:e denaro contante, per un ammontare complessivo di alcune migliaia di euro.la violenza fisica L’uomo si era reso già responsabile di un ulteriore, grave episodio, avvenuto nel medesimo periodo. Aveva contattato presso la propria abitazione una terza donna, facendosi consegnare oggetti in oro del valore complessivo pari a circa 25.000 euro. La vittima, resasi conto ...

