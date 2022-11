Nomine in ruolo o da GPS a novembre | docenti che lasciano le classi | cambiano provincia | continuità didattica azzerata Quanta confusione!

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 28 novembre 2022) Concorso straordinario bis: se da un lato non si può che gioire per leineffettuate (il conteggio al momento è di circa 3.000 assunzioni al 18 ottobre ma sappiamo che in quest'ultimo mese si è concentrato il numero maggiore di assunzioni), dall'altro le modalitàperplessi e gettano un'ombra sull'organizzazione. Un concorso bandito a maggio (nonostante la legge lo imponesse entro il 31 dicembre 2021), in alcune regioni rinviato a settembre, con le conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti. L'articolo .