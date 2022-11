No! Questo video non prova che i canali cinesi offuschino i tifosi senza mascherine ai Mondiali in Qatar

(Di lunedì 28 novembre 2022) Secondo diversi post e articoli, l’emittente cinese CCTV starebbe oscurando idegli stadi per non farli vederedurante la Coppa del Mondo in. Tutto sarebbe nato da un tweet di un utente chiamato “Wall Street Silver“, il quale pubblica un montaggio di alcune scene salienti di due partite del mondiale dove il canale cinese avrebbe offuscato le tifoserie. Il 27 novembre, giorni dopo, un altro utente denuncia delle immagini tagliate (non offuscate) riportando dueper dimostrare la sua accusa. Per chi ha fretta Un utente ha pubblicato unmontato con degli spezzoni di partite trasmesse da CCTV e pubblicate in una piattaforma cinese nota come Douyin. Non si riscontrano isulla piattaforma, dove però si possono vedere ...

