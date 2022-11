Nel testo di Sotto Voce di Shari la lotta contro i propri limiti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Per cogliere il senso didiè sufficiente l’abbandono. Ladella giovanissima cantante classe ’02, nonché della scuderia di Salmo, si muove nel fluido di un arrangiamento che accosta la ballata urban alla malinconia delle riflessioni notturne, nell’unico momento della giornata in cui la testa di un creativo, anziché riposare, accende tutte le turbine dalle quali nascono i turbamenti esistenziali. Madi, tuttavia, non si perde nell’autocommiserazione banale delle frasi appuntate sul diario. Con questo brano l’artista di Gorizia si presenterà insieme ad altri 11 giovani talenti alla finale di Sanremo Giovani 2022 che si terrà in prima serata su Rai 1 il 16 dicembre. 3 di loro avranno accesso alla gara del Festival di Sanremo 2023 ...