Né con l’America né con la Cina | l’Indonesia guida il fronte dei paesi non allineati 

(Di lunedì 28 novembre 2022) "Non vogliamo essere una pedina nella nuova guerra fredda”. Questa è la frase chiave nell’intervista del presidente indonesiano Joko Widodo al Financial Times, alcuni giorni prima di ospitare il G20. Il commentatore del Ft Gideon Rachman sostiene che quest’incontro sia stato il primo summit globale della seconda guerra fredda. Tuttavia, ci sono alcune analogie con la prima guerra fredda. “Nel suo tentativo di restare naturale in un conflitto tra superpotenze,si riallaccia a una vecchia tradizione. Il paese ha avuto un ruolo importante nella creazione del movimento non allineato nella conferenza di Bandung del 1955”. Nel secolo scorso i summit tra americani e sovietici avvenivano inneutrali; lo stesso avviene oggi negli incontri tra i leader americani e cinesi. L’istinto naturale dele di tanti altri ...

Policy and Procurement in HealthCare

... devi postare una foto per mostrare cosa stai facendo; in... inha già preso piede: è come se vivessimo'epoca in ...'amico che le risponde in maniera simpatica "Sì lo, so sono ...... verso un futuro migliore nella terra promessa dell', il ... un'immigrata irlandese, è consapevole che "'avidità sarà la cosa ... è descritto come il braccio destro dello zio Jacob, sposato... Amazon Clinic, l'esperimento di Jeff Bezos che va oltre la telemedicina - PPHC.it