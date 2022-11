NBA | i risultati della notte 28 novembre | Boston e Milwaukee vincono ancora | bene Memphis e Cleveland Banchero non basta ad Orlando

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Prosegue la regular season dell’NBA 2022-2023. Tra la serata di ieri e laappena trascorsa si sono disputate ben nove partite e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Brooklyn batte Portland per 111-97 e conquista la quarta vittoria nelle ultime sei partite. Decisivi per i Nets i 31 punti di Kevin Durant, i 29 di Seth Curry e i 22 di Kyrie Irving, mentre ai Trail Blazers nonno i 29 punti di Jerami Grant e la doppia doppia da 17 punti e 14 rimbalzi di Jusuf Nurkic. Da segnalare che Damian Lillard è rimasto in panchina per tutta la sfida causa infortunio. Golden State prende il largo grazie a un primo quarto stratosferico (47-27) e poi gestisce il vantaggio fino a vincere per 137-114 sul campo di Minnesota. In casa Warriors ci sono da segnalare le ...