Nba 2022 2023 | ok Bucks e Celtics | Dallas ancora KO | Zubac straripante

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) Programma ricchissimo di partite, quello di Nbatra domenica 27 e lunedì 28 novembre. Da est arrivano solo conferme, visto che vincono sia i Bostonche i Milwaukee, e torna alla vittoria anche Cleveland, battendo per 94-102 il fanalino di coda Detroit. In assenza di Tatum per un problema alla caviglia, è Jaylen Brown a guidare i suoi con una prestazione da 36 punti, ma igodono di percentuali al tiro molto alte (55% dal campo, 26/26 a gioco fermo) con una panchina da 46 punti: contro Washington Wizards finisce 130-121. Non c’è solo la sfida tra Giannis Antetokounmpo (30-11-4) e Luka Doncic (27-5-12) in MilwaukeeMavericks: tra i padroni di squadra si distingue un Grayson Allen da 7/7 dall’arco nel solo primo tempo, e per ...