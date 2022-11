Agenzia ANSA

"L'Ungheria sostiene l'ingresso nelladi Svezia e Finlandia e il governo ha già informato i Paesi della decisione presa". Lo scrive su Twitter il premier ungherese Viktor. "La questione sarà in agenda all'assemblea nazionale il ......al contempo alla strategia regionale anti - immigrazione a cui sta lavorando Viktor. Sul ... a guidae Ue, che si sono succedute nel corso degli ultimi 30 anni. A questo contributo per la ... Nato: Orban, sosteniamo l'ingresso di Svezia e Finlandia "L'Ungheria sostiene l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia e il governo ha già informato i Paesi della decisione presa". Lo scrive su Twitter il premier ungherese Viktor Orban. (ANSA) ...Il caso Orban: continua ad opporsi a tutto: non vuol sentir parlare di condivisione dei migranti e si comporta da «amico di Putin» in tema di energia e difesa comuni ...