Natale 2022 in centro storico a Ferrara | tanti eventi da non perdere

(Di lunedì 28 novembre 2022) Si è svolta questa mattina, lunedì 28 novembrenella sala degli Arazzi della residenza municipale, la conferenza stampa di presentazione del programma degli “di”, cinque appuntamenti organizzati nelle vie e piazze delcittadino il 4, 8, 10, 18 e 24 dicembre a. Per illustrare nel dettaglio i contenuti del programma dei cinquesono intervenuti l’assessore al Bilancio, Commercio e Turismo Matteo Fornasini e l’organizzatore Nicola Borsetti (Studio Borsetti). “In questi mesi – ha affermato nel corso dell’incontro di presentazione l’assessore Matteo Fornasini – l’Amministrazione comunale ha lavorato molto per offrire anche quest’anno un‘ordinario’, post-restrizioni e ...

L'80% REGALERÀ PRODOTTI ENOGASTRONOMICI Ma cosa regaleranno i romani per questoIn cima alla classifica, con l'80%, ci sono ancora una volta i prodotti enogastronomici, ma in calo del 5% ...Siracusa, 28 novembre- 'Non possiamo vivere una vita veramente cristiana se, giorno dopo giorno, non ci rinnoviamo ... L'Avvento è il tempo che precede il. " Invito tutti a vivere l'Avvento ...Trento, 28 nov. (askanews) - Dalla Grande Guerra ai diritti delle donne, fino all'omaggio agli "eroi" del Covid, novità di quest'anno. Benvenuti a Ossana, #ilborgodei1000presepi, anche se tra i vicoli ...Il brand di Galbusera da il via ad un'inedita piattaforma di comunicazione con VMLY&R, Moviemagic e Wavemaker E’ on air dal 27 novembre la nuova campagna televisiva di Natale di Tre Marie firmata VMLY ...