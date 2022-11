Natale 2022 a Roma | come muoversi durante le feste | Ztl estese e navette gratuite

Leggi su funweek

(Di lunedì 28 novembre 2022) Per il periodo natalizio che va dall’8 dicembre fino all’8 gennaioCapitale ha predisposto il piano della mobilità per le. In merito alle Zone a Traffico Limitato è stata prevista l’estensione dell’orario della ZTL Centro Storico e la ZTL A1 (Tridente) fino alle 20:00, anche il sabato e nei festivi, con esclusione del solo 25 dicembre. Per poter entrare in centro, oltre alle abituali linee del trasporto pubblico, verranno istituite due nuove linee circolari denominate “Free 1” e “Free 2” che partiranno rispettivamente dai parcheggi di Piazzale dei Partigiani e della Stazione Termini e permetteranno di raggiungere velocemente Largo Chigi (Via del Corso – Galleria Alberto Sordi). Le due linee saranno operative tutti i giorni, da giovedì 8 dicembrea domenica 8 gennaio 2023, dalle 9 (prima ...