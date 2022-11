(Di lunedì 28 novembre 2022) Si chiama CRO, hain Olanda e fornisce assistenza legale e tecnica alle vittime che subiscono violenza di genere online,bulling, hate speech, doxing, sextortion, violazione dell’identità digitale e tratta online. “Nel mondo le donne sono 27 volte più esposte a violenza online degli uomini. Ci vogliono più di cento giorni per eliminare un link, una foto un video che danneggia l’intimità violata di una persona. In tutto il mondo, più del 20% delle vittime della tratta sessuale online sono bambini. Ilcrime costa al mondo 8 trilioni di dollari l’anno: violazione dei dati personali, sextortion, doxing, revenge porn. Abbiamo detto basta a tutto questo e ci siamo messe in cammino”. La direttrice Dott.ssa Annachiara Sarto e ...

TPI

... Cultura, Spettacoli Appuntamenti Società, Associazioni, Istituzioni A LimanaCivicaMente - ... Viaggio nell'oltre', di e con Susanna, con musiche di Diego de Pasqual, disegno luci di Piero ...Seo,e Web Analytics : sono questi i tre principali ambiti in cui è attiva Seed , la nuova agenzia di digital marketing fondata a ottobre da Pasquale Gangemi, Ceo, e Diego Stramezzi, Head of Sales , ... Nasce CRO Cyber Rights Organization con sede all’Aja: ai vertici due giovani italiane Annachiara Sarto e Silvia Semenzin guidano la prima organizzazione europea che difende i diritti umani nel web Si chiama CRO Cyber Rights Organization, ha sede all’Aja in Olanda e fornisce assistenza ...Un impegno che apre la strada a nuove strategie diagnostiche e terapeutiche. Tiribelli (Fif): “Incentiverà la ricerca scientifica e consentirà di fare grossi passi in avanti. Se riuscissimo a creare u ...