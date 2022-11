Nardella lancia ' Idea Pd' Bonaccini | Incontriamoci

Leggi su agi

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - Sabato era stato Matteo Ricci a portare le sue proposte per il congresso Pd in un circolo di Roma, con dieci idee per il nuovo partito. Una piattaforma incentrata su ambiente ed equità sociale. Domenica è stato il turno di Dario, che si sofferma invece sull'apporto che amministratori e primi cittadini possono dare, non solo al Pd, ma al Paese e all'Europa. Un punto di vista sviluppato nel libro "La città universale" che prende le mosse dal soft power impersonato dalle fasce tricolori italiane, rappresentanti della "politica del fare" contro "la politica del dire" dei governi nazionali. Proprio per questo,ha voluto accanto a sè, durante l'iniziativa al cinema Quattro Fontane di Roma, Matteo Ricci e Matteo Lepore, rispettivamente sindaco di Pesaro e di Bologna. "Siamo stanchi delle pacche sulle spalle ai sindaci", esordisce ...