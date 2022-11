Napoli | tutto pronto per la tournée in Turchia | Kvaratskhelia da valutare

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ilper laindi dicembre, dail rientro dagli infortunio di Amir Rrahmani e Kvicha. Luciano Spalletti èad accogliere di nuovo i suoi calciatori a Castel Volturno, molto probabilmente nella giornata di domani ci sarà il primo allenamento. Ovviamente mancheranno Olivera, Kim, Anguissa, Lozano e Zielinski ancora impegnati ai Mondiali, ma per il resto tutti gli altri saranno a disposizione. I giocatori hanno avuto un paio di settimane per riposare, per recuperare forze fisiche ma sopratmentali, indispensabili in una stagione così ricca di impegni ravvicinati. Ecco perché Spalletti ha benedetto la sosta, fondamentale per far ricaricare le batteria al, a cui attende ...